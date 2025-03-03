Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 Mağlup Etti

ESKİ DOSTLARIN MÜCADELESİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında iki eski dostun buluşması yaşandı. Selçuk İnan tarafından yönetilen Gaziantep FK ile Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gaziantep’te oynanan bu mücadelede kazanan taraf 3-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu.

MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 52. dakikada Emmanuel Boateng’in kaydettiği golle öne geçti. Eyüpspor, 65. dakikada Tayfur Bingöl’ün attığı golle durumu eşitledi. Ancak Gaziantep FK’dan Boateng, 78. dakikada tekrar sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+4. dakikada David Okereke skoru belirledi ve mücadele 3-1 sona erdi.

Eyüpspor’un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada oyundan atıldı. Caner, yan hakemle yaşadığı tartışmanın ardından maçın hakemi Alper Akarasu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 32’ye yükseltti. Son dört maçında yalnızca 1 puan alabilen Eyüpspor ise 40 puanda kaldı. Süper Lig’de bir sonraki hafta Gaziantep FK, Beşiktaş ile karşılaşırken, Eyüpspor Konyaspor’u ağırlayacak.