Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 Yendi

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NÜN MAÇ PERFORMANSI

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Eyüpspor’u konuk etti ve maç sonucunda 3-1 galip geldi. Maçın ikinci yarısı başladığında, 52. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Boateng’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 56. dakikada ise savunmanın arkasına sarkan Boateng’in kaleci Berke’nin üzerinden gönderdiği top, savunma tarafından çizgi önünden uzaklaştırıldı.

MAÇIN GÖNDEŞİ VE GOLLER

60. dakikada Ndiaye’nin pasa ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi’nin sert şutu, kaleci Berke tarafından iki hamlede kontrol edildi. Takip eden dakikalarda 63. dakikada Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruş, üst direkten geri döndü. 65. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu ağlarla buluşarak durumu 1-1 yaptı.

Yine 67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu’nun ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı gitti. 69. dakikada Emre Mor’un pası ile soldan ceza sahasına giren Ampem’in sert şutunu kaleci Mustafa Burak çeldi. Bu gelişmenin ardından 77. dakikada Lungoyi’nin sol kanada gönderdiği uzun pasla rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü ve Boateng, dönen topu tamamlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.

83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl’ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk’un şutu kaleci Burak’ta kaldı. Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Husic’in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Okereke’nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu ve maçın final sonucunu 3-1’e taşıdı.

Henüz maç süresinin bitmediği 90+7. dakikada, Eyüpspor’dan Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçın hakemliğini Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral ve Gökmen Baltacı üstlendi.

MAÇTAKİ GÖRKEMLİ PERFORMANSLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Gaziantep FK kadrosunda, Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Badoo Ndiaye, Quentin Duabin, Deian Sorescu, Maxim, Christopher Lungoyi, David Okereke ve Halil Dervişoğlu gibi isimler yer aldı. Teknik Direktörlük görevini Selçuk İnan yürütüyor.

Eyüpspor’un kadrosunda ise Berke Özer, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Luccas Claro, Umut Meraş, Taras Stepanenko, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Prınce Ampem, Halil Akpunar ve Mame Thiam bulunmakta. Teknik direktörlük görevini Arda Turan sürdürmekte. Karşılaşmada goller, Emmanuel Boateng’in 52 ve 77. dakikalarda, Okereke’nin ise 90+5. dakikada attığı gollerle tamamlandı. Tayfur Bingöl ise 65. dakikada bir gol bularak Eyüpspor’u temsil etti. Kırmızı kart ise Caner Erkin tarafından 90+7. dakikada alındı. Ayrıca, maçta sarı kart gören oyuncular arasında, Lungoyi (Gaziantep FK) ile Dorukhan Toköz, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Arda Turan ve Berke Özer (Eyüpspor) yer aldı.