Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan’ın yönetiminde düzenlenen antrenman toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Sonrasında orta-şut çalışmaları yapıldı ve antrenmanın kapanışı taktik çalışmalar ile gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.