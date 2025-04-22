Gaziantep FK, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA BAŞLANGIÇ

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında 26 Nisan Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam ediyor. Kulüpten aktarılan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü.

ÖZEL PROGRAM UYGULANDI

Rams Başakşehir maçında görev alan futbolcular, özel programıyla rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devamında pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.