Gaziantep FK, Furkan Yazıcı’yla Anlaştı

GAZİANTEPLİ GENÇ YILDIZ PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü, Olympiakos’ta mücadele eden Yusuf Yazıcı’nın kardeşi Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımındaki başarılı performansıyla A takıma yükseliş yaşadı. Teknik yetenekleri ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken Furkan Yazıcı, bu sözleşmeyle profesyonel kariyerine ilk adımını atmış oldu. Genç futbolcu, gelecek sezon Gaziantep FK ile Süper Lig’de yer alacak.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklama yapan Furkan Yazıcı’nın menajeri ve abisi Cihan Yazıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Furkan’ın Gaziantep FK ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hem abisi hem menajeri olarak uzun yolculuğunun başlangıcından itibaren tanıklık edecek olmak benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok.”