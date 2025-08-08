Gaziantep FK, Galatasaray’a Mağlup Oldu

GALATASARAY’IN KAZANÇLI BAŞLANGICI

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK, kendi evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-0 yenildi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, iki teknik direktör de değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin başlangıcında elde ettikleri zaferden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rahmetle andığı Ümit Aktan’ın ardından, Gaziantep FK’lı M’Bakata’ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLK YARIDA ERKEN GOLLER ÜSTÜNLÜĞÜ GETİRDİ

Okan Buruk, “Sıcak havada ligin açılış maçı için geldiklerinde rakiplerini analiz ettiklerini, ancak asıl amaçlarının kendi oyunlarını sahada sergilemek olduğunu” belirtti. Maçtaki hızlı başlangıçlarının, özellikle erken gollerle maçı daha rahat götürmelerine yardımcı olduğunu vurguladı. Buruk, “İlk yarıyı 3 golle kapatınca, ikinci yarı bizim açımızdan daha kolay geçti. Burada kazanmak her zaman basit değil. Oyuncularımın performansından memnunum. Barış Alper’in golleri, asistleri ve 90 dakika boyunca gösterdiği gayreti çok değerlidir. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Sezona galibiyetle başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

OSIMHEN’İN DURUMU

Buruk, Osimhen’in birkaç gün antrenman yaptığı için takımda yer almadığını belirtti. “Osimhen dinlenecek ve bir sonraki maça hazır olacağını söyledi. Bu yüzden bu maça almadık” dedi.

TAŞDEMİR’DEN ÜZGÜN AÇIKLAMALAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ligin ilk maçında kaybettikleri için üzüntüsünü dile getirdi. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarından bahseden Taşdemir, “İlk penaltı, takımın moralini bozdu. Seyirciyle buluştuğumuz ilk maçta istediğimiz performansı gösteremedik. Oyuna iyi başladık fakat ilk penaltı, gardımızı düşürdü. Eksiklerimizi biliyoruz ve bu sorunları giderecek, daha iyi bir takım olacağız. Taraftarımızı sevindirerek yola devam etmek istiyoruz. Kötüydük ve istediğimiz oyunu oynayamadık” şeklinde konuştu. Sakatlanan oyuncularından M’Bakata’nın çapraz bağlarında sorun yaşadığını ve sezonu kapattığını da ekledi.