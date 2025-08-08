Gaziantep FK, Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇININ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK, son şampiyon Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazandı.

RIDVAN DİLMEN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında maç hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Beşiktaş’ın St. Patrick’s karşısında aldığı 4-1’lik galibiyeti hatırlatan Dilmen, “Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar” şeklinde konuştu.

REKABET KURUMU’NUN GÖREVİ

Dilmen, ligdeki güç dengeleri hakkında cesur bir yorumda bulunarak, “Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e derhal el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temeli problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum” dedi.