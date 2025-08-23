Gaziantep Fk, Gençlerbirliği ile 1-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği’ni evinde ağırladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İLK YARIDA GELEN GOLLER

Maçın başlama düdüğünden hemen sonra, 5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, rakibini geçerek dar açıdan şut çekti ancak kaleci Mustafa Burak topu çeldi. 7. dakikada Gençlerbirliği’nin Göktan Gürpüz tarafından soldan kullanılan kornerde, arka direkte Zan Zuzek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı. 10. dakikada Göktan Gürpüz yine köşe atışında, Zan Zuzek’in kafa vuruşunu kaleci Mustafa Burak yakaladı. 12. dakikada Maxim’in orta sahadan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasındaki Kacper Kozlowski’nin kafa vuruşu kaleci Gökhan’ı geçemedi. 36. dakikada Maxim’in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

43. dakikada Maxim, savunmanın arkasına uzun bir pas atarak Sorescu’yu pozisyona soktu ve Sorescu, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olarak topu filelere göndermeyi başardı ve durumu 1-1 yaptı. 45+4. dakikada, ceza sahası sağında topu alan Kozlowski’nin pasında Lungoyi’nin plase vuruşu uzak köşeden az farkla dışarıya çıktı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın oynandığı stat Gaziantep Büyükşehir Stadyumu oldu. Maçın hakemlerini Atilla Karaoğlan yönetiyor; yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yapıyor.

Gaziantep FK kadrosu: Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Emmanuel Boateng. Yedekler: Zafer Gögen, Luis Perez, Junınho Bacuna, Mirza Cihan, Semih Güler, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu. Teknik direktör Burak Yılmaz.

Gençlerbirliği kadrosu: Gökhan Akkan, Matej Hanousek, Dmitrios Goutas, Kelven Thalisson, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Göktan Gürpüz, Abdurrahim Dursun, Jan Nalepa, Adama Traore, Metehan Mimaroğlu. Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Samed Onıur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Sekou Koita, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu.

Goller: Deian Sorescu (dk. 43) (Gaziantep FK), Zan Zuzek (dk. 7) (Gençlerbirliği). Sarı kartlar: Boateng, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Adama Traore (Gençlerbirliği).