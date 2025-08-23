Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi

GAZİANTEPSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçın ikinci yarısında önemli gelişmeler yaşandı.

MAÇIN DAKİKALARI

50. dakikada, büyük bir fırsat doğdu. Savunmada kaptırılan topu Metehan aldı ve Abdurrahim’in vuruşunda savunma son anda devreye girerek topu kornere gönderdi. 54. dakikada Metehan’ın kullandığı kornerde, penaltı noktasındaki Traore’nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 68. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Maxim, ceza sahasına girmeden şut çekti fakat top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada, hızlı kullanılan serbest vuruşla Sorescu, ceza sahasına girdi ve Maxim’in gelişine vuruşu üstten dışarıya gitti. 89. dakikada aksiyon devam etti; Maxim’in köşe atışı sonrası savunmadan ceza yayına açılan topa Sorescu’nun sert vuruşu bir kez daha savunmadan döndü. Maçın son anlarında, 90. dakikada Maxim’in kullandığı köşe atışında Semih aşırttı, arka direkte Kozlowski’nin kafa vuruşu yine üstten auta gitti.

PENALTI VE GOL ANLARI

90+2. dakikada, sağdan ceza sahasına giren Lungoyi, Nalepa’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Nalepa, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Ardından 90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

TAKIM KADROLARI

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek (Luis Perez dk. 75), Badou Ndiaye (Junínho Bacuna dk. 60), Kacper Kozlowski, Maxim (Mirza Cihan dk. 90+5), Christopher Lungoyi (Enver Kulasin dk. 90+5), Emmanuel Boateng

Yedekler: Zafer Gögen, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Matej Hanousek, Dmitrios Goutas, Kelven Thalisson, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 81), Abdurrahim Dursun (Sinan Osmanoğlu dk. 67), Jan Nalepa, Adama Traore (Samed Onur dk. 67), Metehan Mimaroğlu (Sekou Koita dk. 67)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Oğulcan Ülgün, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Deian Sorescu (dk. 43), Maxim (dk. 90+4 pen.) (Gaziantep FK), Zan Zuzek (dk. 7) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Nalepa (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Boateng, Arda Kızıldağ, Abena (Gaziantep FK), Adama Traore, Göktan Gürpüz, Nalepa, Gökhan Akkan, Samed Onur (Gençlerbirliği)