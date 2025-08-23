Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi

GAZİANTEP FK GALİP GELDİ

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-1 ile mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, elde ettikleri zaferden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, oyunculara teşekkür etti. Yılmaz, gelecek transferlerle takımı daha da güçlendirmeye odaklandıklarını ifade etti. “Özel bir oyuncu ile görüştük” diyen Yılmaz, 5 oyuncu sözü aldığını kaydetti. “Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Daha çok teori üzerine çalıştık. Bugün istediğini fazlasıyla yapan bir takım vardı. Bugünkü sıkıntımız aslında Gençlerbirliği’nin derinde bir savunma yapacağını biliyorduk. Katı ve sert bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Dünyadaki en yetenekli takımlar dahi bu savunmayı aşmakta zorlanıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, karşılaşma esnasında yedikleri golün tamamen bireysel bir hata olduğunu ve bu durumu milli arada düzelterek daha üst sıralarda mücadele eden bir Gaziantep oluşturmak istediklerini belirtti. Takım için önemli bir santrfor transferi yapmayı arzuladığını dile getirdi.

HÜSEYİN EROĞLU’NUN YORUMLARI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise kaybettikleri puanlar için üzüntü duyduklarını ifade etti. Sakat oyuncuların dönüşüyle daha güçlü bir takım olabileceklerini vurgulayan Eroğlu, “İkinci hafta geçti, burada en azından puan ya da galibiyet hedefledik. İstediğimiz oyun savunma anlamında iyi durmak ve geçişlerden sonuca ulaşmaktı. İlk bölüm istediğimiz gibi oldu” şeklinde konuştu. İlk yarıda gol fırsatları da bulduklarını ve son dakikada gelen golün can sıkıcı olduğunu dile getirdi. Üzerinde durduğu noktalardan biri ise sakatlıklar yüzünden saha içindeki sorunlar olduğu ve bu durumun takım performansını etkilediği oldu. Önlerindeki Fenerbahçe maçı ve milli aranın ardından daha güçlü bir form yakalayacaklarını belirterek, kaybettikleri puanlar için duyduğu üzüntüyü yineledi.