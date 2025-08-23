GAZİANTEP FK, GENÇLERBİRLİĞİ’NI 2-1 YENDİ

MAÇIN DETAYLARI

Gaziantep FK, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maçta hakemlik görevini Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz üstlendi. Gaziantep FK, Mustafa Burak Bozan’ın kalede olduğu bir kadro ile sahaya çıktı. Defansa Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues ve Ogün Özçiçek (Dk. 73 Luis Perez) yer aldı. Orta sahada N’diaye (Dk. 60 Bakuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi ve forvette Boateng vardı.

İLK YARIDA GOLLER

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 5’inci dakikada Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile etkili bir atak geliştirdi. Ancak çektiği şut kaleci Mustafa Burak Bozan tarafından kurtarıldı. 8’inci dakikada, Göktan Gürpüz’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Zuzek’in kafa vuruşu ile Gençlerbirliği öne geçti: 0-1. Gaziantep FK, 12’nci dakikada Maxim’in serbest vuruşu ile cevap vermeye çalıştı fakat Kozlowski’nin kafa vuruşu kaleciyi geçemedi. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, Gaziantep FK, 43’üncü dakikada Maxim’in uzun pasına Sorescu’nun geliştirdiği atakla eşitliği sağladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDA GİDEN MÜCADELE

İkinci yarıda Gaziantep FK, 68’inci dakikada Sorescu ile tehlikeli bir atak daha geliştirdi ancak şutunu az farkla dışarı gönderdi. 79’uncu dakikada Maxim’in vuruşu da farklı şekilde auta gitti. Maçın son anlarında, 90+1’de Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda Kozlowski’nin kafa vuruşu yine kaleyi bulmadı. 90+3’te Gaziantep FK’nın Lungoyi’si, sarı kart gören Nalepa’nın müdahalesi ile ceza sahasında düştü. Hakem penaltı kararı verirken, Nalepa da kırmızı kart ile oyundan atıldı. 90+4’te Maxim, penaltıyı başarılı bir şekilde gole çevirerek skoru 2-1 yaptı. Maçta başka bir gol olmayınca, Gaziantep FK bu galibiyetle sahadan ayrıldı.