Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni Yendi

GALİBİYET VE TAKIM PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek moral bulan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz, takımın son durumunu değerlendirdi. Yavaş yavaş takımın mantalitesini aşılamaya başladıklarını ifade eden Yılmaz, “3 antrenman yaptık, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Onlara sadece mantalitemizi aşılamaya çalıştık. Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar.” şeklinde konuştu.

DEFANSIF GÜÇLÜKLER VE GELİŞİM ALANLARI

Maçtaki rakip savunmanın katı oyununa dikkat çeken Yılmaz, “Bunu biliyorduk, sert ve katı savunma yaptılar. Dünyadaki en yetenekli takımlar da bu savunmaları aşmakta zorlanıyor.” dedi. Ekibin eksikliklerine de değinen Yılmaz, hem oyun hem de oyuncu kadrosu açısından ciddi eksiğin bulunduğunu belirtti. “Bunları çalışarak Gaziantep FK’yi yukarılara oynayan takım yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİREYSEL HATALAR VE ALTYAPI GEREKSİNİMİ

Yedikleri golün bireysel hatadan kaynaklandığını belirten Yılmaz, zemin koşullarının da etkili olduğunu söyledi. “Adam paylaşımında problem oldu ama biz önde baskı yaptık ve her topu uzun vurduk. Bu oyunu tercih ederken biraz risk alıyoruz. Futbolda zaman zaman böyle hatalar yaşanır.” şeklinde konuştu. Sahalarının iyileştirilmesi durumunda bu problemin çözülebileceğini düşündüğünü belirtti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI VE HEDEFLER

Kadrosuna 5 yeni oyuncu takviyesi yapacağını aktaran Yılmaz, “Transferle ilgili ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşmayı bekliyorum. Yönetimden 5 tane oyuncu sözü aldım. Gaziantep bir futbol şehri, çok güçlü ve çok değerli bir şehir. O yüzden hep beraber burayı ayağa kaldıracağız.” diyerek hedeflerini yineledi.