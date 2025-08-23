Haberler

Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni Yendi

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Zan Zuzek, Gençlerbirliği’ne 1-0 önde olma fırsatı verdi.

Gaziantep FK, bu gole 44. dakikada Cristian Sorescu ile yanıt verdi. İkinci yarının son anlarında, mücadelede penaltı kazanan Gaziantep FK, Maxim’in 90+5’teki golüyle galibiyeti elde etti. Bu süreçte Gençlerbirliği’nden Nalepa, 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

PUNTOS VE PUNTOS DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, ligde ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Haberler

Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

Avcılar'da kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada Nurullah O. bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayla ilgili İlker S. gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.