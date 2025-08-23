Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni Yendi

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Zan Zuzek, Gençlerbirliği’ne 1-0 önde olma fırsatı verdi.

Gaziantep FK, bu gole 44. dakikada Cristian Sorescu ile yanıt verdi. İkinci yarının son anlarında, mücadelede penaltı kazanan Gaziantep FK, Maxim’in 90+5’teki golüyle galibiyeti elde etti. Bu süreçte Gençlerbirliği’nden Nalepa, 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

PUNTOS VE PUNTOS DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, ligde ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.