Gaziantep Fk, Görgen’i Kiraladı

GAZİANTEP FK, YENİ KALECİSİNİ KİRALADI

Trendyol Süper Lig’in takımlarından Gaziantep FK, kaleci Zafer Görgen’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla transferin detaylarını paylaştı. 25 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor’un oyuncusu olarak Gaziantep FK ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Zafer Görgen’in sözleşme imza töreni, kulüp başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören sırasında paylaşılan fotoğraflar ile birlikte, “Zafer Görgen’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” açıklaması yapıldı.