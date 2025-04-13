Gaziantep FK – Hatayspor Maçı Canlı

CANLI YAYIN | GAZİANTEP FK – HATAYSPOR MAÇI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Gaziantep FK ile Hatayspor, Süper Lig’de kritik bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Bu iki takımın kümede kalma savaşı vermesi nedeniyle maç, futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sporseverler, “Gaziantep FK – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Bu heyecan verici karşılaşma, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00’da yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu müsabaka, Süper Lig’de alt sıraları etkileyen bir mücadele olma özelliğini taşıyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Gaziantep FK ile Hatayspor arasındaki zorlu maç, beIN Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı ekran başında takip ederek, takımlarına destek olma fırsatını yakalayacak.