Gaziantep FK, Hazırlıkları Tamamladı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sonlandırdı. Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Burak Yılmaz ile gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ardından, pas çalışmaları ve maça yönelik son taktik çalışmaları yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenman ile maça hazırlık sürecini tamamlamış oldu.

ÖNEMLİ

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

