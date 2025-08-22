Gaziantep FK, Hazırlıkları Tamamladı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sonlandırdı. Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Burak Yılmaz ile gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ardından, pas çalışmaları ve maça yönelik son taktik çalışmaları yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenman ile maça hazırlık sürecini tamamlamış oldu.