Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü.

ANTRAMANin İÇERİĞİ

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda düzenlenen çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.