Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü.

ANTRAMANin İÇERİĞİ

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda düzenlenen çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNEMLİ

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

