Gaziantep FK ile Eyüpspor Berabere Kaldı

MAÇIN KONTROLÜ HENÜZ KAZANILAMADI
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta gerçekleşen önemli anlar şu şekilde yaşandı:
İLK YARIDA DAKİKALAR
3. dakikada Ndiaye’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu’nun vuruşunu kaleci Berke son anda kornere çeldi. 4. dakikada Gaziantep FK’nın sol köşeden Maxim ile kullandığı kornerde Husic’in kafa vuruşunu kaleci Berke, direk dibinden çıkardı. 6. dakikada Ampem’in pasıyla ceza sahasına giren Yalçın Kayhan’ın yerden uzak köşeye yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 8. dakikada ceza sahası sağından sıfıra inen Duabin’in yerden pasına kale önünde Okereke’nin dokunuşu az farkla auta çıktı.
29. dakikada Emre Mor’un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında Mame Thiam’ın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 38. dakikada sağ köşeden Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı. 45. dakikada Halil Akpunar’ın ceza yayı gerisinden etkili kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
HAKEMLER VE KADROLAR
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Badoo Ndiaye, Quentin Duabin, Deian Sorescu, Maxim, Christopher Lungoyi, David Okereke, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Halil Bağcı, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Semih Güler, Kenan Kodro, Emmanuel Boateng, Salem Mbakata, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Eyüpspor: Berke Özer, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Luccas Claro, Umut Meraş, Taras Stepanenko, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Prınce Ampem, Halil Akpunar, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozuk, Erdem Çalık, Tayfur Bingöl, Hamza Yiğit Akman, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Yalçın Kayhan, Emre Mor (Eyüpspor)