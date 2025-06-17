Gaziantep FK, İsmét Taşdêmîr’le Anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni dönemde teknik direktörlük koltuğunu kimin devralacağını belirledi. Kulüp, İsmet Taşdemir’in teknik direktör olarak görevine başladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.” ifadeleri yer aldı. İmza törenine Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur da katıldı. Tecrübeli teknik adam, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İSMET TAŞDEMİR’İN BAŞARILARI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında önemli başarılar elde eden İsmet Taşdemir, 2016-2017 sezonunda Ankaragücü’nü 2. Lig’den 1. Lig’e çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Daha sonra, Bodrum FK ile de aynı başarıyı elde ederek 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmesini sağladı. En son olarak ise 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşıdı.

DEĞERLİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜ KARŞILADIK

Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e “hoş geldin” diyerek, armaları altında üstün başarılar diledi. Taşdemir, geride bıraktığımız sezonda Bodrum FK ile Süper Lig’de görev almış fakat daha sonra bu ekiple yollarını ayırmıştı.