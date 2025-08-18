Haberler

Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile ayrıldı

İSMAİL TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sezonun başında Gaziantep FK ile sözleşme imzalayan Taşdemir, Süper Lig’de kulübü yalnızca 2 maçta çalıştırdı ve bu karşılaşmalardan ikisinde de mağlubiyet aldı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Gaziantep Futbol Kulübü, yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
Haberler

İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.