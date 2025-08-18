Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile ayrıldı

İSMAİL TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sezonun başında Gaziantep FK ile sözleşme imzalayan Taşdemir, Süper Lig’de kulübü yalnızca 2 maçta çalıştırdı ve bu karşılaşmalardan ikisinde de mağlubiyet aldı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Gaziantep Futbol Kulübü, yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.