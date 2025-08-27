Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenmanlarda futbolcular, öncelikle koordinasyon ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN SON TATBIKLAR

Antrenmanın ardından futbolcular, çift kale maç yaparak Kasımpaşa maçına yönelik taktik çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.