Haberler

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenmanlarda futbolcular, öncelikle koordinasyon ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN SON TATBIKLAR

Antrenmanın ardından futbolcular, çift kale maç yaparak Kasımpaşa maçına yönelik taktik çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
Haberler

2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.