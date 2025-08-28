Haberler

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, daha sonra pas çalışmalarıyla devam etti.

KAMPA GİRECEKLER

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul’da kampa girecek. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Malkara'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Haberler

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.