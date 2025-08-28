Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, daha sonra pas çalışmalarıyla devam etti.

KAMPA GİRECEKLER

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul’da kampa girecek. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.