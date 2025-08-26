Haberler

Gaziantep Fk, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara start verdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın sonunda dar alanda çift kale maç yapıldı.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Kırmızı-siyahlı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ertesi gün yeniden yoğun bir şekilde devam edecek. Bu süreçte takımın performansını artırmak ve stratejilerini geliştirmek adına çeşitli antrenman yöntemlerine yer verilecek.

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

