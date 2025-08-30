Gaziantep FK, Kasımpaşa’yı Yendi

GAZİANTEP FK’NIN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi Gaziantep FK, 3-2’lik skorla kazandı.

GAZİANTEP FK’NIN GOLLERİ

Gaziantep’e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christophe Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ tarafından kaydedildi. Kasımpaşa’nın karşılaşmadaki golleri ise 70. dakikada Pape Habib Gueye ve 87. dakikada penaltıdan Hajradinovic’ten geldi.

BURAK YILMAZ’LA İKİDE İKİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligde 6 puan toplayan Gaziantep FK, 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puan ile 15. sırada konumlandı. Gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor’u konuk edecekken, Kasımpaşa Karagümrük’e misafir olacak.