Gaziantep FK, Kayserispor İle Karşılaşıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Tendyol Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor’u ağırladı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte anlık heyecan yaşandı. 2. dakikada Husic’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi’nin yerden vuruşu, kaleci Bilal’in ellerinde kaldı. 7. dakika dolduğunda sağ kanattan tekrar ceza sahasına giren Lungoyi’nin vuruşu, savunmadan Carole’ye çarparak geri döndü. Seken topu Boateng tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak yeniden savunmadan geri geldi. 11. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı ortaya, ön direkte Mane’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 31. dakikada sağ kanattan Mane’nin etkili ortasına, ceza sahasında Cardoso’nun kaleye yönelen vuruşu, kaleci Mustafa Burak tarafından kurtarıldı.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK kadrosu: Mustafa Burak Bozan, M’Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng, David Okereke. Yedek oyuncular: Sokratis Dioudis, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Deian Sorescu, Kenan Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Kayserispor kadrosu: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Duckens Nazon. Yedek oyuncular: Onurcan Piri, Cedric Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan. Teknik direktör: Sergej Jakirovic.

Sarı kartlar: Ndiaye, Boateng (Gaziantep FK), Bourabia (Kayserispor) – GAZİANTEP