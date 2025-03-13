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Gaziantep FK-Kayserispor Maçını Arda Kardeşler Yönetecek

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK ile Kayserispor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmada, hakemlik görevini Arda Kardeşler’in üstleneceği bildirildi. Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kayserispor karşılaşması için Arda Kardeşler’in tayin edildiği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

HAKEM YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Cumartesi günü gerçekleştirilecek müsabakada Arda Kardeşler’e Volkan Ahmet Narinç ve Hüseyin Aylak yardımcı hakemlik yapacak. Bu sezon Gaziantep FK ve Kayserispor’un maçında ilk kez düdük çalacak olan Arda Kardeşler, 26 ay aradan sonra Kayserispor’un oyununu yönetme fırsatı bulacak.

KAYSERİSPOR’UN SON MAÇI

Arda Kardeşler, Kayserispor’un en son 2022-2023 sezonunda 13 Ocak 2023 tarihinde sahasında oynadığı ve 4-1 galip geldiği Sivasspor maçında görev almıştı.

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