Gaziantep FK Kayserispor’u 1-0 Mağlup Etti

GAZİANTEP FK GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, 1-0’lık skorla galip gelerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz berabere biten bu maçta, Gaziantep FK’nın galibiyetini sağlayan gol 52. dakikada David Okereke tarafından kaydedildi. Sorescu’nun ceza sahası dışında çektiği şut, Attamah’tan sekip Okereke’nin önünde kalınca, Nijeryalı golcü, Hosseini ve kaleci Bilal’den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu ve takımına galibiyeti kazandırdı.

ÜST ÜSTE GALİBİYETLERİN ARTISI

Selçuk İnan’ın yönetimindeki Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte Trendyol Süper Lig’de, bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38’e yükseltiyor. Öte yandan Kayserispor, bu maçla birlikte son 3 karşılaşmasında 2. yenilgisini aldığı için 27 puanla 17. sırada kaldı. Gaziantep temsilcisi, önümüzdeki hafta Konyaspor’un deplasmanına gidecekken, Kayserispor ise sahasında Hatayspor’u ağırlamayı bekliyor.