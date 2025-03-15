Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 Yendi

Gaziantep Futbol Kulübü, Tendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Kayserispor ile oynadığı maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN GOLÜ

Maçın ikinci yarısında, 52. dakikada Sorescu’nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruş, Attamah’a çarparak kale önünde Okereke’ye ulaştı. Okereke, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol, Gaziantep’in maçtaki tek golü oldu.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın ilerleyen dakikalarında, 56. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso’nun yaptığı ortada, Nazon’un vuruşunu kaleci Mustafa Burak başarılı bir şekilde kurtardı. 61. dakikada Maxim’in köşe vuruşunda, Okereke’nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 79. dakikada Bahoken’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yine kaleci Mustafa Burak ile başarılı bir müdahale buluştu. Son dakikalarda, 90+3’te Muhammed’in vuruşu savunmadan geri döndü ve 90+5’te Furkan, sağ kanattan gelen topu kornere göndererek savunmayı güçlendirdi.

HAKEMLER VE EKİPLER

Maçın hakemleri Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç ve Hüseyin Aylak olarak görev yaptı. Gaziantep FK’nın kadrosunda; kaleci Mustafa Burak Bozan, M’Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng ve David Okereke yer aldı. Yedekler arasında ise Sokratis Dioudis, Quentin Duabin, Halil Dervişoğlu, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal bulunuyordu. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep, bu galibiyetle moral buldu.

Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Duckens Nazon ile sahadaydı. Yedekler arasında Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Alperen Öztaş yer aldı. Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, bu maçı kaybetmenin sıkıntısını yaşadı.

Golü atan oyuncu David Okereke (dk. 52), Gaziantep FK’nın ve özellikle maçın belirleyici ismi olurken, sarı kart gören oyuncular ise Ndiaye ve Boateng (Gaziantep FK), Bourabia (Kayserispor) olarak kaydedildi.