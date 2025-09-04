Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor ile hazırlık yaptı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına girişti. Kulüpten gelen bilgiye göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 pas çalışmalarıyla devam etti ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

YENİ TRANSFERLER TAKIMDA

Yeni transferler Mohamed Bayo ve Drissa Camara, takımla buluşarak ilk antrenmanlarına katıldı. İkili, takım arkadaşları tarafından “hoş geldin” ifadesiyle karşılandı. Ancak, milli takım kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena antrenmanda yer almadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını daha da sürdürecek.

