Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazır

GAZİANTEPSPOR’DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz nezaretindeki antrenman 1 saat 20 dakika süreciyor. Antrenman, ısınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayıp, orta, şut çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçıyla sona eriyor.

ANRENMANDAKİ EKSİKLİKLER VE TARAFTAR DESTEĞİ

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Juninho, Bacuna ve Myent Abena katılmıyor. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takımına destek veriyor. Pazartesi günü izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.