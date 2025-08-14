Haberler

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

İDMAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde düzenlenen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

ANTRENMAN PROGRAMI

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam etti ve taktik çalışmalar ile sona erdi. Kırmızı siyahlı takım, Gaziantep etabındaki çalışmalarını tamamlayarak yarın öğle saatlerinde kara yolu ile Konya’ya hareket edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.