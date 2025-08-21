Gaziantep FK, Luis Perez ile anlaştı

TRANSFER DESTEĞİ

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Real Valladolid forması giymiş olan 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer hamlelerine devam eden Gaziantep ekibi, sağ bek mevkisinde önemli bir takviye yapmış oldu. Kulüp, Luis Perez ile anlaşma sağladı.

İMZA TÖRENİ

Yeni transfer Luis Perez, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla yapılan imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Transferle ilgili olarak Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Luis Perez, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Luis Perez’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.