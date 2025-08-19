Gaziantep FK, Maç Hazırlıklarına Başladı

GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarına girişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleşen çift kale maçla antrenman tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.