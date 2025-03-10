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Gaziantep FK Maçında Beşiktaş Penaltı Pozisyonu

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI GENEL DURUM

Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere sahaya çıktı. Süper Lig’in 27. haftasında oynanan bu önemli mücadele Tüpraş Stadı’nda gerçekleşiyor. Maçın 29. dakikasında Beşiktaş, ceza alanında önemli bir fırsat yakaladı ve penaltı kazandı.

PENALTI POZİSYONU

Rafa Silva, ceza sahasına doğru hareket ederken savunmadan bir müdahale aldı ve yerde kaldı. Bu durum üzerine hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden herhangi bir uyarı almayan hakem, penaltı noktasını gösterdi. İmmbile de penaltı atışını başarıyla gole çevirdi. Pozisyonun hakem görüşleri daha sonra sayfaya eklenecek.

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