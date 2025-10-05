Spor

Gaziantep FK’nın Burak Yılmaz İle Başarılı Yürüyüşü

gaziantep-fk-nin-burak-yilmaz-ile-basarili-yuruyusu

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede Gaziantep FK, rakibini 2-0’lık skorla mağlup etti. Konuk takım, galibiyeti 55. dakikada penaltıdan Maxim ile 69. dakikada Kozlowski’nin attığı gollerle elde etti. Ev sahibi ekipte Datro Fofana, 90+8. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremeyerek takımının şansını değerlendiremedi.

PUNTANIN DEĞİŞİMİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, iki maçlık beraberlik serisini sona erdirerek puanını 14’e yükseltti ve ligde 4. sırada yer aldı. Karagümrük ise Süper Lig’deki 7. yenilgisini alarak 3 puanla son sırada konumlandı. Gaziantep FK, milli aranın ardından Süper Lig’de Antalyaspor’u ağırlayacakken Karagümrük Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BURAK YILMAZ’IN ETKİSİ

Gaziantep FK, sezonun başında 2’de 0 ile başladığı dönemde teknik direktör değişikliğine gitmiş ve Burak Yılmaz’ı göreve getirmişti. Genç teknik adam, takımının başında çıktığı maçlarda yenilgi almayarak dikkat çekti. Gaziantep FK, Yılmaz yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yılmaz, Gençlerbirliği’ni 2-1, Kasımpaşa’yı 3-2, Kocaelispor’u 2-0 ve Karagümrük’ü de 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca, Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile ise 2-2 berabere kaldı.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Açıklama Geldi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Spor

Fenerbahçe’de Ederson Maç Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un sabah yaşadığı ağrı sonrası MR'ı çekildi ve maç kadrosundan çıkarıldı. Ayrıca Brezilya Millî Takımı'nın kadrosundan da alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.