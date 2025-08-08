Gaziantep FK, Salem M’bakata Sakatlandı

SÜPER LİG AÇILIŞ MAÇINDA SAKATLIK OLDU

Süper Lig’in yeni sezonunun ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ve Galatasaray mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısında ise üzücü bir olay gerçekleşti. Gaziantep FK’nın Fransız sağ bek oyuncusu Salem M’Bakata, 35. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle sahayı sedyeyle terketmek zorunda kaldı. Ev sahibi takımda 27 yaşındaki futbolcunun yerini Enver Kulasin aldı.

SALAM M’BAKATANIN SEZONU KAPANDI

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Salem M’Bakata’nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve böylece sezonu kapattığını belirtti. Bu talihsiz durum, hem takım hem de oyuncu için zor bir süreç başlattı.