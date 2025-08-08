Haberler

Gaziantep FK, Salem M’bakata Sakatlandı

SÜPER LİG AÇILIŞ MAÇINDA SAKATLIK OLDU

Süper Lig’in yeni sezonunun ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ve Galatasaray mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısında ise üzücü bir olay gerçekleşti. Gaziantep FK’nın Fransız sağ bek oyuncusu Salem M’Bakata, 35. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle sahayı sedyeyle terketmek zorunda kaldı. Ev sahibi takımda 27 yaşındaki futbolcunun yerini Enver Kulasin aldı.

SALAM M’BAKATANIN SEZONU KAPANDI

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Salem M’Bakata’nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve böylece sezonu kapattığını belirtti. Bu talihsiz durum, hem takım hem de oyuncu için zor bir süreç başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.