Gaziantep FK, Selçuk İnan ile ayrıldı

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE YOLLARINI AYRDI

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir bildiride bulundu. Açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır” ifadesi yer alıyor. Görüşmede Selçuk İnan, Türk futboluna katkıda bulunan bir isim olarak, kulübe olan bağlılığını ve mesleki sorumluluğunu belirterek, takımın geleceği için kan değişikliğinin gerek olduğunu dile getirdi.

TEKNİK DİREKTÖR İNAN’A TEŞEKKÜR

Açıklamanın devamında, “Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi. Selçuk İnan’ın performansı, kulübün geçmişteki başarıları için önemli bir temeli oluşturuyor.

GAZİANTEP FK LİGDE ÖNEMLİ BİR YERİ OLDU

Gaziantep FK, ligde şu anda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Takım, Trendyol Süper Lig’de en son evinde oynadığı Corendon Alanyaspor maçında 1-0 mağlup oldu. Gaziantep ekibi, bu sezon tekrar çıkış yakalamak için yeni bir teknik direktör arayışına geçecek.