Gaziantep FK, Selçuk İnan’la Ayrıldı

GİDİŞAT TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaşmayı sonlandırdı. Kulüp, “Teşekkürlerimizle Selçuk İnan” başlığıyla yaptığı paylaşımda, yaklaşık bir buçuk sezon boyunca görevde bulunan İnan ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

İŞBİRLİĞİNE VEDA VE TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, “Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu vesileyle, İnan’ın kulübe kattığı değerlerden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, ayrıca “saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.” denildi.