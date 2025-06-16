Gaziantep fk, sergen yalçın ile görüşüyor

GAZİANTEPSPOR GELECEKTE YENİ BİR PROJEYE ADIM ATMAK İSTİYOR

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, kulüp yönetimi uzman teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Daha önce Gaziantepspor’u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor. Sergen Yalçın’ın “yeni bir projeye liderlik etme” fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ GÖRÜŞMELERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Haberlerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Gaziantepspor’un eski başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de bu görüşmelerde önemli bir rol üstlendiği öne sürülüyor. Büyükekşi, iki taraf arasında bağlantı kurarak iletişimi kolaylaştırıyor. İlerleyen günlerde Sergen Yalçın ile bir toplantı daha gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanması durumunda ise, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılacağı bildiriliyor.