GaziAntEp Fk T.D. Selçuk İnan, Rizespor Maçını Değerlendirdi

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün her iki taraf da kazanmayı hak etti. İki taraf da maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Rizespor oldu” diye belirtti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen bu karşılaşmada Gaziantep FK, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0’lık skorla yenildi.

MAÇIN ANAYENİ

İnan, basın toplantısında her iki takımın da galibiyet için yüksek bir çaba gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, “Bugün iki takım da maçı kazanmak için bütün gücünü ortaya koymaya çalıştı. Düşündüğümüz gibi gelişti” ifadesini kullandı. Rizespor’un sıkıntılı bir durumda bulunduğunu düşündüklerine dikkat çeken İnan, “Biz de özellikle oyunu alabildik ancak 3. bölgede kaliteli işler yapmakta zorlandık” dedi.

RİZESPOR’UN GÜÇLÜ OYUNU

Rizespor’un oyun özelliklerine de değinen İnan, “Rize’nin de tabii güçlü olduğunu biliyoruz. Özellikle yan atışlarda, geçişlerde güçlü bir takım” diye konuştu. Rizespor’un hem duran toplarda hem de yandan ortalarda zorluk çıkardığını ifade eden İnan, oyunun ikinci yarısında her iki takımın da iyi oynadığını açıkladı. “Geçişe döndü bir ara oyun. Rizespor’da çok geçiş yakaladı, biz de yakaladık. En nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz gol ve maçı kaybettik” diye ekledi.