Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç’u Kiraladı

TRANSFER İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’de transfer çalışmalarını hızlandırarak Beşiktaş takımının stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna dahil etti. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

MİLLİ OYUNCU GAZİANTEPLİ OLDU

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Tayyip Talha Sanuç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, kulüp camiası ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.