Haberler

Gaziantep FK, Teknik Direktör Değiştiriyor

GAZİANTEPE FK’DA ŞOK GELİŞME

Süper Lig’e Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep FK’de beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüp, yeni bir teknik direktör olarak Burak Yılmaz’a resmi teklif yaptı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

BURAK KADROSU DENEYİMLİ

Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz, kariyeri boyunca Ankaragücü, Kocaelispor, Bodrumspor, Altay ve Samsunspor gibi çeşitli takımlarda görev yaptı. İsmet Taşdemir ise geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Kocaelispor’u şampiyon yaparak Trendyol Süper Lig’e çıkarmış, ardından takımdan ayrılmıştı. Yine 2016/17 sezonunda Ankaragücü’nü şampiyonluğa taşıyarak TFF 1. lig’e yükseltmiş, 2023/24 sezonunda ise Bodrumspor’u play-off mücadeleleri ile Süper Lig’e götürmüştü.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.