Gaziantep FK, Teknik Direktör Değiştiriyor

GAZİANTEPE FK’DA ŞOK GELİŞME

Süper Lig’e Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep FK’de beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüp, yeni bir teknik direktör olarak Burak Yılmaz’a resmi teklif yaptı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

BURAK KADROSU DENEYİMLİ

Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz, kariyeri boyunca Ankaragücü, Kocaelispor, Bodrumspor, Altay ve Samsunspor gibi çeşitli takımlarda görev yaptı. İsmet Taşdemir ise geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Kocaelispor’u şampiyon yaparak Trendyol Süper Lig’e çıkarmış, ardından takımdan ayrılmıştı. Yine 2016/17 sezonunda Ankaragücü’nü şampiyonluğa taşıyarak TFF 1. lig’e yükseltmiş, 2023/24 sezonunda ise Bodrumspor’u play-off mücadeleleri ile Süper Lig’e götürmüştü.