Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Hazırlığı Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını devam ettiriyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör İsmet Taşdemir’in liderliğinde yapılan antrenman toplamda 1 saat 15 dakika sürüyor.

Antrenman, ısınma ve 5’e 2 pas çalışmaları ile başlıyor ve geniş alanda yapılan çift kale maçla sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

