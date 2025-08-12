Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Hazırlığı Sürdürüyor

GÜNCEL MAÇ HAZIRLIKLARI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını devam ettiriyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör İsmet Taşdemir’in liderliğinde yapılan antrenman toplamda 1 saat 15 dakika sürüyor.

ANtrenmanın İÇERİĞİ

Antrenman, ısınma ve 5’e 2 pas çalışmaları ile başlıyor ve geniş alanda yapılan çift kale maçla sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.