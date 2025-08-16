Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazır

GİDEN HAFTA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sona erdirdi. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

ANRENMAN DETAYLARI

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör İsmet Taşdemir’e hoş geldin dileklerini iletti. Kırmızı siyahlı takım bu antrenmanla son hazırlıklarını gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.