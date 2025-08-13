Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapılacak karşılaşma için teknik direktör İsmet Taşdemir önderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra ekip, 5’e 2 pas çalışmalarıyla sürdürdü ve antrenman, taktik çalışmalara geçilerek sona erdi. Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Gaziantep’teki çalışmalarını tamamlayacak ve 15 Ağustos Cuma günü karayolu ile Konya’ya hareket edecek.