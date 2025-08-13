Haberler

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapılacak karşılaşma için teknik direktör İsmet Taşdemir önderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra ekip, 5’e 2 pas çalışmalarıyla sürdürdü ve antrenman, taktik çalışmalara geçilerek sona erdi. Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Gaziantep’teki çalışmalarını tamamlayacak ve 15 Ağustos Cuma günü karayolu ile Konya’ya hareket edecek.

ÖNEMLİ

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

