Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına start verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapıldığı ve süresinin 1 saat 20 dakika olduğu belirtildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmana ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile başlanıldıktan sonra, top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.