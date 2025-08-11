Haberler

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına start verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapıldığı ve süresinin 1 saat 20 dakika olduğu belirtildi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile başlanıldıktan sonra, top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

