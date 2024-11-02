More
Spor

Gaziantep FK Üst Üste Maç Kaybetmiyor

gaziantep-fk-ust-uste-mac-kaybetmiyor

SON MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor’a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

İÇ SAHA GALİBİYETİ

Ligin 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, bu maçı 3-1 kazanarak ilk iç saha galibiyetini elde etti. Dünün maçında ise taraftarının önünde İzmir ekibi Göztepe’yi 2-1 yenmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Gaziantep ekibi, böylelikle toplamda 8 puanı hanesine yazdırdı.

ÖNEMLİ

Spor

Bülent Uygun, Toplantıda Dua Etti

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Rizespor karşılaşmasının ardından istifa niyetinde olduğunu ancak sonrasında vazgeçtiğini belirterek dua okuyup salondan ayrıldı.
Gündem

Burdur’da Cinayet Olayı Mekanı Kapatıldı

Burdur'da Hüseyin Mete'nin cinayetinin yaşandığı mekan kapatıldı. Şüpheli Ramazan Uçar'ın birçok suç kaydı var, cinayet silahı ise toprağa gömülü halde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.