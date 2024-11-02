Gaziantep FK Üst Üste Maç Kaybetmiyor

SON MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor’a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

İÇ SAHA GALİBİYETİ

Ligin 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, bu maçı 3-1 kazanarak ilk iç saha galibiyetini elde etti. Dünün maçında ise taraftarının önünde İzmir ekibi Göztepe’yi 2-1 yenmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Gaziantep ekibi, böylelikle toplamda 8 puanı hanesine yazdırdı.