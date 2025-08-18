Gaziantep Futbol Kulübü, Burak Yılmaz’ı seçti

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Burak Yılmaz’ı göreve getirmeyi planlıyor. Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü, Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İlk iki haftada Galatasaray ve Konyaspor’a 3-0’lık mağlubiyetler yaşayan takım, bu süreçteki gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

İSMET TAŞDEMİR’E TEŞEKKÜR

Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Bu ayrılığın ardından, Gaziantep Futbol Kulübü, genç teknik direktör Burak Yılmaz ile prensipte anlaşma sağladığını ve resmi açıklamanın yakın bir zamanda yapılmasının beklendiğini aktardı.