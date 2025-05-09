Gaziantep’in Araban İlçesindeki Depremzedeler, TOKİ Evlerinden Memnun

DEPREMZEDELER YENİ EVLERİNİ BEĞENİYOR

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri zarar gören ve TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşen depremzedeler, yeni evlerini çok beğeniyor. Güvenli ve sağlam konutlara taşınan depremzedeler, artık evlerinde daha konforlu bir şekilde uyuduklarını belirtiyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremler, Gaziantep’in Araban ilçesinde de ciddi hasarlara neden oldu. Bu durumdan etkilenen ilçede, afet sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi ve hak sahiplerine teslim edildi.

YENİ KONUTLAR HIZLA TAMAMLANDI

Yeni konut projesi, yatay mimari anlayışı ile radye temel üzerine inşa edilen toplam 952 daireden oluşuyor. Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bu konutlar, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daire içeriyor. Ayrıca, mahallede dinlenme alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar bulunuyor. Depremzedeler, yeni evlerinde keyifli vakit geçirebildikleri için mutlu olduklarını dile getiriyor.

DEPREMZEDELERDEN TEŞEKKÜR

Evlerine kavuşan ve konutların lüks bir şekilde yapıldığını söyleyen depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ediyor. Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarına geçiş yapan depremzedelerden Ayten Bazlama, evlerinin hızlı bir şekilde teslim edildiğini belirtti. “Devletimiz en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti” diyen Bazlama, yaşadıkları sıkıntıların ardından sağlam konutlara sahip olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

YENİ EVLERDE GÜVENLİ YAŞAM

Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olduğunu vurgulayan Mahmut Bazlama, “Depremden sonra çadır ve konteyner hayatı yaşadık. Devletimiz bize sağlam ve depreme dayanıklı binalar inşa etti. Şu anda evimizde deprem korkusu yaşamadan yaşıyoruz. Evlerimiz temiz ve sağlam, güvenilir bir ortamda yaşamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.