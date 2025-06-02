Gaziantep’in İhracat Başarıları Süreklilik Arz Ediyor

GAZİANTEP’İN MAYIS İHRACAT RAKAMLARI

Gaziantep, Mayıs ayında yaptığı 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla birlikte Ocak-Mayıs döneminde toplamda 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaşmayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan bu ihracat verilerini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep’imizin Mayıs ayında gerçekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatıyla Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaşmayı başardık. Üretim gücü, istihdam kapasitesi ve ihracat başarısıyla ülkemizin lokomotif kentlerinden birisi olmamızı sağlayan bütün ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

YENİ PAZARLARA AÇILMA ZORUNLULUĞU

Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarıyla Gaziantep’in üretim gücünün ve dirençli yapısının net bir şekilde görüldüğünü belirtti. Ancak bu direncin zayıflamakta olduğunu ifade etti. “Gaziantep, Mayıs ayında gerçekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının yüzde 3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu. Yılın ilk 5 ayında ise toplam ihracatımız 4,1 milyar doları aştı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve dirençli yapısını bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Ancak, küresel belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve artan maliyetlerin sanayicileri zorladığını belirtti. İhracat pazarlarına bakıldığında, yılın ilk 5 ayında en fazla ihracatı Irak’a gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, “Irak’ı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İngiltere ve İtalya izliyor. Bu 5 ülke toplam ihracatımızın yüzde 42’sini oluşturuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir konu” dedi. Yıldırım, bu durumun Gaziantep’in hem yakın coğrafyasında hem de küresel pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ancak özellikle yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların ihracatçılar için önemli riskler barındırdığını dile getirdi. “Mevcut pazarlardaki konumumuzu korurken yeni ve alternatif pazarlara açılmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk halini aldı” şeklinde konuştu.